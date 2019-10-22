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22.10.2019

SMO ile Mehmetçik dinlenme sırasında Kur'an-ı Kerim okudu

Fırat'ın doğusunda terör koridorunu yok etmek ve bölgeye huzur getirmek için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) Barış Pınarı Harekatı başlattı. ABD ile varılan mutabakat sonucu harekata teröristlerin bölgeden çıkması için 120 saatlik ara verildi. Mehmetçik ile Suriye Milli Ordusu askerleri, 120 saatlik ara kapsamında mevzileri terk etmeden beklemeye devam ediyor. Suriye Milli Ordusu askerleri ile Mehmetçik'in dinlenme sırasında beraber Kur'an-ı Kerim okudukları görüntülendi.

Fırat'ın doğusunda terör koridorunu yok etmek ve bölgeye huzur getirmek için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) Barış Pınarı Harekatı başlattı. ABD ile varılan mutabakat sonucu harekata teröristlerin bölgeden çıkması için 120 saatlik ara verildi.

Mutabakat kapsamında verilen arada teröristlerin bölgeye terk etmemesi halinde operasyon kaldığı yerden devam edecek. Mehmetçik ile Suriye Milli Ordusu askerleri, 120 saatlik ara kapsamında mevzileri terk etmeden beklemeye devam ediyor. Milli Ordu askerleri ile Mehmetçik'in dinlenme sırasında beraber Kur'an-ı Kerim okudukları görüntülendi.

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