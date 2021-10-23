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SMDK Başkanı Salim El-Muslat A Haber’e konuştu: PKK/YPG’nin bölgede bulunması kabul edilemez

A Haber
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Giriş: 23.10.2021 08:57
Suriye'de işgal ettiği Tel Rıfat bölgesinden Türk Emniyet Güçleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan terör örgütü PKK/YPg saldırılarına hız kazandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da 2 özel harekat polisimizin şehit edildiği hain saldırı sonrası yaptığı açıklamada Suriye'de yeni bir operasyonun sinyallerini verdi. Peki bölgede son durum nasıl? Tel Rıfat operasyonu kapıda mı? Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salim El-Muslat, A Haber’in sorularını yanıtladı.
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