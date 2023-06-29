29 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Skandalların adamı: ABD Başkanı Joe Biden! Putin’i kızdıracak söylemler: Irak’taki savaşı açıkça kaybediyor

Skandalların adamı: ABD Başkanı Joe Biden! Putin’i kızdıracak söylemler: Irak’taki savaşı açıkça kaybediyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.06.2023 00:22
ABD Başkanı Joe Biden her geçen gün skandallarına bir yenisini daha ekliyor. Beyaz Saray’da Rusya’nın paralı asker grubu Wagner ile ilgili soruları cevaplayan Biden, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin güçsüzleşti mi?" sorusuna "Kestirmek zor. Ama açıkça; Irak'ta savaşı kaybediyor. Evindeki savaşı kaybediyor ve dünya çapında biraz dışlanır hale geldi." dedi.
Skandalların adamı: ABD Başkanı Joe Biden!
Skandalların adamı: ABD Başkanı Joe Biden!
Öyle şey kurban olmaz
"Öyle şey kurban olmaz"
Başkan Erdoğan’dan Somali diplomasisi
Başkan Erdoğan'dan Somali diplomasisi
Ali Yerlikaya, depremzedelerle bayramlaştı
Ali Yerlikaya, depremzedelerle bayramlaştı
Kurban eti nasıl tüketilmeli?
Kurban eti nasıl tüketilmeli?
Hakan Fidan’dan İsveç’e tepki!
Hakan Fidan’dan İsveç’e tepki!
Türk Kara Kuvvetleri 1132 yaşında!
Türk Kara Kuvvetleri 1132 yaşında!
Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştü
Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştü
İsveç’e skandal karar tepkisi!
İsveç’e skandal karar tepkisi!
Tahrik eylemenin gerçek yüzü!
Tahrik eylemenin gerçek yüzü!
Başkan Erdoğan Mirziyoyev ile görüştü
Başkan Erdoğan Mirziyoyev ile görüştü
Başkan Erdoğan Scholz ile görüştü
Başkan Erdoğan Scholz ile görüştü
Daha Fazla Video Göster