Skandalların adamı: ABD Başkanı Joe Biden! Putin’i kızdıracak söylemler: Irak’taki savaşı açıkça kaybediyor

ABD Başkanı Joe Biden her geçen gün skandallarına bir yenisini daha ekliyor. Beyaz Saray’da Rusya’nın paralı asker grubu Wagner ile ilgili soruları cevaplayan Biden, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin güçsüzleşti mi?" sorusuna "Kestirmek zor. Ama açıkça; Irak'ta savaşı kaybediyor. Evindeki savaşı kaybediyor ve dünya çapında biraz dışlanır hale geldi." dedi.