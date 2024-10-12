12 Ekim 2024, Cumartesi
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Siyasette normalleşmenin adı "yeni anayasa" mı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan siyasette normalleşme ile varılması istenen noktayı dile getirdi. "yeni anayasa" çalışmalarını işaret eden Erdoğan, demokrasiyi güçlendirecek her adıma desteğimiz tamdır" dedi. Erdoğan, cezasızlık algısının da giderileceğini ifade ederken, sokak eylemleri çağrısında bulunanlara "bedelini ağır ödersiniz" diyerek seslendi ve ilk kez kendi ağzından kabine değişikliğine yeşil ışık yaktı.