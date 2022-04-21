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Siyasette mülteci tartışması! Destici’den ‘500 bin Suriyeli’ açıklaması

A Haber
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Giriş: 21.04.2022 10:26
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici yılsonuna kadar 500 bin Suriyelinin ülkelerine döneceğini söyledi. Destici, Esad rejimine yakın çevrelerden Türkiye ile Suriye arasında arabuluculuk için teklif aldığını belirtti. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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