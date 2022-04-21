Siyasette mülteci tartışması! Destici’den ‘500 bin Suriyeli’ açıklaması

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici yılsonuna kadar 500 bin Suriyelinin ülkelerine döneceğini söyledi. Destici, Esad rejimine yakın çevrelerden Türkiye ile Suriye arasında arabuluculuk için teklif aldığını belirtti. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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