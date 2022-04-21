21 Nisan 2022, Perşembe
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Siyasette mülteci tartışması! Destici’den ‘500 bin Suriyeli’ açıklaması
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici yılsonuna kadar 500 bin Suriyelinin ülkelerine döneceğini söyledi. Destici, Esad rejimine yakın çevrelerden Türkiye ile Suriye arasında arabuluculuk için teklif aldığını belirtti. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.