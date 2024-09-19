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Siyasette "gizli protokol" tartışması! Kılıçdaroğlu inkar etti,Özdağ protokolü paylaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 20:13
CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı protokolü inkar etti. Özdağ'a İçişleri Bakanlığı vaadinde bulunmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'na yanıt jet hızıyla geldi. Özdağ, ıslak imzalı protokol metinini sosyal medya hesabından paylaştı. İkili arasında tansiyon yeniden yükseldi.
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Siyasette gizli protokol tartışması!
Siyasette "gizli protokol" tartışması!
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