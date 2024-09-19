19 Eylül 2024, Perşembe
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Siyasette "gizli protokol" tartışması! Kılıçdaroğlu inkar etti,Özdağ protokolü paylaştı
CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı protokolü inkar etti. Özdağ'a İçişleri Bakanlığı vaadinde bulunmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'na yanıt jet hızıyla geldi. Özdağ, ıslak imzalı protokol metinini sosyal medya hesabından paylaştı. İkili arasında tansiyon yeniden yükseldi.