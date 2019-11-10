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10.11.2019

Siyanür nedir? Siyanür nasıl temin ediliyor?

İstanbul ve Antalya'da 8 vatandaşın hayatını kaybetmesine sebep olan siyanür, bilinen en güçlü öldürücü maddelerden biri. Öyle ki birkaç damlası yetişkin bir insanı saniyeler içinde öldürebilir. Siyanür aslında bazı sanayi kollarıyla, madencilikte kullanılan ayrıştırıcı bir madde. Siyanür, aslında kolay ulaşılabilen bir madde değil. Tehlikeli etkisi nedeniyle satışı son derece sıkı tutuluyor, firmaların siyanür alabilmesi için çeşitli uygunluk şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Ama bu sıkı kurallar internet dünyasında işe yaramayabiliyor. Bazı sitelerde kontrolsüz şekilde siyanür satılıyor, öyle ki verilen siyanür siparişi kargoyla kapıya kadar getiriliyor. Siyanürün günlük hayatta kesinlikle kullanım alanı yok. İnternette siyanür peşine düşenlerin amaçları cinayet veya intihar oluyor.

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