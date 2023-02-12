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Sivas'ın meşhur berrak gölü deprem sonrası çamura bulandı

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Giriş: 12.02.2023 01:23
Sivas'a bağlı Gürün ilçesinde bulunan ve doğal güzelliğinin yanında berrak suyuyla dikkat çeken Gökpınar Gölü'nün Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından çamura bulandığı iddia edildi.
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