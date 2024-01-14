Sınırın sıfır noktasından canlı yayın! A Haber ekipleri haber nöbetinde

9 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası Irak’ın kuzeyinde terör hedefleri yer bir ediliyor. Öte yandan Suriye'nin kuzeyindeki hedefler de imha ediliyor. Bunun yanında Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi. Irak ve Suriye sınırında bulunan A Haber ekipleri son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

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