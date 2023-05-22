22 Mayıs 2023, Pazartesi
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Sinan Oğan: 2. tur seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, yaptığı açıklamada "Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy verenlere Erdoğan’a destek vermeye davet ediyorum." dedi.