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Sinan Ateş davasında yeni duruşma

Sinan Ateş davasında yeni duruşma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 15:20
Eski Ülkü Ocakları Başkanı, akademisyen Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davanın yeni duruşması yarın görülecek. Sanıklar savunma yapacak.
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Sinan Ateş davasında yeni duruşma
Sinan Ateş davasında yeni duruşma
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