Silinen mesajlar nasıl geri getirilecek? Kriminal telefonu incelemeye aldı

Narin'in amcası Salim Güran'ın telefondaki yazışmaları nasıl sildi? Mesajları geri getirmek mümkün mü? Bundan sonraki hukuki süreç nasıl işleyecek? Avukat Umur Yıldırım A Haber'de yanıtladı.

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