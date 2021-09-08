08 Eylül 2021, Çarşamba
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Şike kumpasının temeli o maçta atıldı! İşte şike kumpasının detayları
FETÖ'nün şike kumpası davasında gerekçeli karar açıkladı. Detayları gözler önüne serilen şike kumpasının temelinin ne zaman atıldığı da ortaya çıktı. Aziz Yıldırım’ın gözaltına alınacağı ve operasyon yapılacağı bilgisinin ise 3 Temmuz’dan 2-3 ay önce MİT Mahrem yapı sorumlusu ‘Talip’ kod Murat Karabulut tarafından yapıdaki üyelere söylendiği öğrenildi.