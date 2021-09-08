08 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Şike kumpasının temeli o maçta atıldı! İşte şike kumpasının detayları

Şike kumpasının temeli o maçta atıldı! İşte şike kumpasının detayları

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.09.2021 11:25
FETÖ'nün şike kumpası davasında gerekçeli karar açıkladı. Detayları gözler önüne serilen şike kumpasının temelinin ne zaman atıldığı da ortaya çıktı. Aziz Yıldırım’ın gözaltına alınacağı ve operasyon yapılacağı bilgisinin ise 3 Temmuz’dan 2-3 ay önce MİT Mahrem yapı sorumlusu ‘Talip’ kod Murat Karabulut tarafından yapıdaki üyelere söylendiği öğrenildi.
İstanbul’da metro simgesi tartışması!
İstanbul’da metro simgesi tartışması!
Türkiye-Mısır istişarelerinde 2. tur başladı!
Türkiye-Mısır istişarelerinde 2. tur başladı!
Şike kumpasının temeli o maçta atıldı
Şike kumpasının temeli o maçta atıldı
Kabusun yeni adı: Mu varyantı!
Kabusun yeni adı: Mu varyantı!
Millet İttifakı’nda vaat krizi!
Millet İttifakı’nda vaat krizi!
A Haber o terör tünellerini görüntülemişti
A Haber o terör tünellerini görüntülemişti
Özel okullarda fahiş fiyatlar tepki çekti!
Özel okullarda fahiş fiyatlar tepki çekti!
Bu kez israfla gündemde! Platonik aşkı Sam’a...
Bu kez israfla gündemde! Platonik aşkı Sam'a...
RTÜK’ten FOX, TELE1, Halk TV ve Show TV’ye ceza
RTÜK'ten FOX, TELE1, Halk TV ve Show TV'ye ceza
İBB’den zam yağmuru!
İBB’den zam yağmuru!
HES Kodu oyunu son günlerde arttı!
HES Kodu oyunu son günlerde arttı!
Başkan Erdoğan’a yönelik CHP’li Aykut Erdoğdu’dan skandal paylaşım
Başkan Erdoğan'a yönelik CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal paylaşım
Daha Fazla Video Göster