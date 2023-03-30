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'Sıfır Atık Projesi'ne uluslararası ödüller! A Haber vatandaşa sordu...

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Giriş: 30.03.2023 21:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan BM Genel Kurulunda 30 Mart Sıfır Atık Günü özel oturumunda konuştu. Uluslararası sözleşmelerdeki taahütlerin adil bir yaklaşımla ele alınmadığını belirten Emine Erdoğan iklim değişikliği ile mücadele konusunda da Başkan Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünün ayrı bir önem kazandığını vurguladı. İşte "Sıfır Atık" projesi için A Haber tarafından hazırlanan özel çalışma...
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