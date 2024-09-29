30 Eylül 2024, Pazartesi
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Serhat Akın'a vur emri Gürcistan'dan geldi!
Fenerbahçeli eski futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırıda sis perdesi aralanıyor. Son dönemde Fenerbahçe yönetimine sert eleştirilerde bulunup "Beni indirecekler" dedikten sonra ayaklarından vurulan Akın için "Vur" talimatının Gürcistan'dan verildiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler 250 bin TL karşılığında Akın'ı vurduklarını itiraf etti.