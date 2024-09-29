30 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Serhat Akın'a vur emri Gürcistan'dan geldi!

Serhat Akın'a vur emri Gürcistan'dan geldi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.09.2024 23:50
Fenerbahçeli eski futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırıda sis perdesi aralanıyor. Son dönemde Fenerbahçe yönetimine sert eleştirilerde bulunup "Beni indirecekler" dedikten sonra ayaklarından vurulan Akın için "Vur" talimatının Gürcistan'dan verildiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler 250 bin TL karşılığında Akın'ı vurduklarını itiraf etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Serhat Akın’a vur emri Gürcistan’dan geldi!
Serhat Akın'a vur emri Gürcistan'dan geldi!
İstanbul sporun başkenti olacak!
"İstanbul sporun başkenti olacak!"
Netanyahu’nun harita oyunu!
Netanyahu’nun harita oyunu!
Türkiye’den Somali’ye yardım eli
Türkiye'den Somali'ye yardım eli
Yavaş’ın korumaları tekme tokat saldırdı
Yavaş’ın korumaları tekme tokat saldırdı
Sinan Ateş davasında yeni duruşma
Sinan Ateş davasında yeni duruşma
İran bu işin neresinde?
İran bu işin neresinde?
A Haber Dahiye’ye girdi
A Haber Dahiye'ye girdi
Nişancı Mahallesi tarihi dokusunu korudu
Nişancı Mahallesi tarihi dokusunu korudu
A Haber ekibi savaşın kalbinde | ANALİZ
A Haber ekibi savaşın kalbinde | ANALİZ
İsrail’den yeni suikast!
İsrail’den yeni suikast!
Türkiye düşmanlarının yeni hedefi Türkevi
Türkiye düşmanlarının yeni hedefi Türkevi
Daha Fazla Video Göster