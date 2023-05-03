Şentop'tan HDP'nin 'KAAN' çıkışına tepki: Türkiye kuşatılmaya müsaade etmeyecektir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop TBMM 27. Dönem değerlendirme toplantısına katıldı. Burada konuşan Mustafa Şentop, “TBMM Başkanı Mustafa Şentop HDP'nin yerli savaş uçağı KAAN'a yönelik tavrına tepki göstererek, "Türkiye terör örgütü mensuplarının bulunduğu her yerde müdahale edebilmektedir. Bu büyük başarıdır. Türkiye sınır ötesi harekatlarıyla planı bozdu. Türkiye terörle iltisaklı siyasetçilerin amaçlarını bozdu. Ne işimiz var sınır ötesinde diyenler bu plana ışık yakmaktadır. Türkiye kuşatılmaya müsaade etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

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