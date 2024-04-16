Selektörle radar ikazı cezaları iptal edildi! İşte bayram tatili trafiğinin bilançosu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı bilgilendirme toplantısında 9 gün süren Ramazan Bayramı tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili verileri açıkladı. Bakan Yerlikaya, yurt genelinde 6 bin 530 trafik kazasında 75 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyledi. Yerlikaya ayrıca selektörle radar uyarısına kesilen cezaların iptal edildiğini duyurdu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN