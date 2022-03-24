24 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Şeker manipülasyonuna karşı inceleme! Şeker fabrikaları mercek altında

Şeker manipülasyonuna karşı inceleme! Şeker fabrikaları mercek altında

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.03.2022 14:05
Son günlerde şeker fiyatlarında yaşanan anormal artışların ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık şeker fabrikalarına yönelik inceleme başlattığını duyurdu. Söz konusu inceleme ile fabrikaların stok yapıp yapmadıkların kontrol ediliyor. Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 2022-2023 dönemine ilişkin şeker kotası 2 milyon 750 bin ton olarak belirlendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şeker fabrikaları mercek altında
Şeker fabrikaları mercek altında
Türkiye’den süpersonik İHA hamlesi!
Türkiye’den süpersonik İHA hamlesi!
NATO liderler zirvesi savaşı bitirir mi?
NATO liderler zirvesi savaşı bitirir mi?
NATO zirvesi başladı
NATO zirvesi başladı
NATO liderleri aile fotoğrafında! İşte ilk görüntüler…
NATO liderleri aile fotoğrafında! İşte ilk görüntüler…
ABD Başkanı Biden NATO karargahı
ABD Başkanı Biden NATO karargahı
Başkan Erdoğan’dan önemli görüşme!
Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme!
Başkan Erdoğan NATO karargahında
Başkan Erdoğan NATO karargahında
Ukrayna Rus gemisini vurdu
Ukrayna Rus gemisini vurdu
Şavaştan kaçış noktası: Lviv!
Şavaştan kaçış noktası: Lviv!
İzmir’de PKK/YPG’li terörist yakalandı
İzmir’de PKK/YPG’li terörist yakalandı
Ankara-İzmir YHT projesi ne aşamada?
Ankara-İzmir YHT projesi ne aşamada?
Daha Fazla Video Göster