24 Mart 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Şeker manipülasyonuna karşı inceleme! Şeker fabrikaları mercek altında
Son günlerde şeker fiyatlarında yaşanan anormal artışların ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık şeker fabrikalarına yönelik inceleme başlattığını duyurdu. Söz konusu inceleme ile fabrikaların stok yapıp yapmadıkların kontrol ediliyor. Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 2022-2023 dönemine ilişkin şeker kotası 2 milyon 750 bin ton olarak belirlendi.