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Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Hebun Piro Amed kod adlı Zırav Taş öldürüldü

Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Hebun Piro Amed kod adlı Zırav Taş öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 08:40
Kırmızı kategoride aranan Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Hebun Piro Amed kod adlı Zırav Taş ve gri kategoride aranan Botan adlı Fehmi Başkurt etkisiz hale getirildi.
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