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Şehitlerimiz için vurmaya devam! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 34 hedef imha edildi

Şehitlerimiz için vurmaya devam! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 34 hedef imha edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 01:46
MSB Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 34 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu. Yapılan paylaşımda, 'Gece-gündüz durmadan, yorulmadan şehitlerimiz için vurmaya devam!' ifadeleri yer aldı.
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Şehitlerimiz için vurmaya devam! 34 hedef imha edildi
Şehitlerimiz için vurmaya devam! 34 hedef imha edildi
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