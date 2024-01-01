01 Ocak 2024, Pazartesi
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Şehitler ve Gazze için tek yürek! 12 kahraman askerimiz tek tek anıldı
O binler şehitlere rahmet Filistin’e destek için Galata Köprüsü’nde buluştu. Programda Irak’ın kuzeyinde PKK tarafından yapılan alçak saldırılarda şehit olan 12 kahraman askerimiz tek tek anıldı ve isimleri tüm dünyaya haykırıldı. TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci’nin konuşması A Haber’de ekranlara geldi.