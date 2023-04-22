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Şehit yakınlarından 7’li koalisyona tepki! KHK’lılara af mazluma ihanet

A Haber
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Giriş: 22.04.2023 13:55
HDP destekli 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'nın serbest bırakılacağını ve KHK ile ihraç edilenlerin haklarının iade edileceğini açıklamıştı. HDP ile gizli ittifak kuran Kılıçdaroğlu'nun vaatleri şehit yakınlarının ve gazilerin tepkisine yol açtı.
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