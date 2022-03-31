31 Mart 2022, Perşembe
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Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz için adliyede mevlit programı!
Son dakika haberine göre… Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilişinin üstünden 7 yıl geçti. 31 Mart 2015'te DHKP-C'li teröristlerin hain tuzağında şehit olan savcı Mehmet Selim Kiraz unutulmadı. Mehmet Selim Kiraz’ın kullanılmayan odasına çelenk konulurken adliyede mevlit programı yapıldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu anlattı.