Şehit Mehmet Kıvık'ın arkadaşı Samet Poyraz'dan ağlatan mesaj

Son dakika haberine göre; Irak’ın kuzeyinde PKK’ya yönelik operasyona katılan Teğmen Mehmet Kıvık, silah arkadaşlarıyla yaptığı iftarın ardından saatler sonra şehit düştü. Arkadaşı Teğmen Samet Poyraz o kareyi “Takımımızın gözbebeği Mehmet Teğmen, bu akşam iftarını şehadet şerbeti içerek açtı. Cennette bir fazlayız bu gece” mesajıyla paylaştı.