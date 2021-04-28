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Şehit Mehmet Kıvık'ın arkadaşı Samet Poyraz'dan ağlatan mesaj

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Giriş: 28.04.2021 09:59
Güncelleme:28.04.2021 10:06
Son dakika haberine göre; Irak’ın kuzeyinde PKK’ya yönelik operasyona katılan Teğmen Mehmet Kıvık, silah arkadaşlarıyla yaptığı iftarın ardından saatler sonra şehit düştü. Arkadaşı Teğmen Samet Poyraz o kareyi “Takımımızın gözbebeği Mehmet Teğmen, bu akşam iftarını şehadet şerbeti içerek açtı. Cennette bir fazlayız bu gece” mesajıyla paylaştı.
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