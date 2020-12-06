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Şehirler arası seyahat nasıl yapılır? Seyahat izni kimlere veriliyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.12.2020 10:44
Güncelleme:06.12.2020 10:51
Son dakika haberi... Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Şehirler arası seyahat edecek olanlar var. Peki şehirler arası seyahat nasıl yapılacak? Şehirler arası seyahat izni kimlere veriliyor? Detayları A Haber Muhabiri Murat Sekban aktardı.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber sadece şehirler değil, otobüs terminallerinde de sessizlik hakim.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra seyahate ilişkin de belli şartlar var. Eğer kısıtlama süresi içerisinde seyahat edecekseniz biletleme yapmış olmanız gerekiyor. Aksi halde denetimlerde ekipler tarafından biletinizin olmadığı tespit edilirse cezai işlem uygulanabilir. Eğer şahsi olarak seyahat edecekseniz onun da belli şartları var.

İşte zorunlu haller sayılacak durumlar:

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl istikametine dönmek isteyen vatandaşlar veya vefat durumunda şehir değiştirmesi gereken kişiler.
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen vatandaşlar kendi araçlarıyla seyahat edebilecekler ancak bunun da bir noktası var. İl İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin belgesi alınması gerekiyor.

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