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Sednaya Hapishane’sinde neler yaşandı? Akılalmaz korkunç detaylar: Pres makinesinin arkasındaki yer mutfağa açılıyordu

Sednaya Hapishane’sinde neler yaşandı? Akılalmaz korkunç detaylar: Pres makinesinin arkasındaki yer mutfağa açılıyordu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.12.2024 11:02
A Haber Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’ne girdi. Ata Gündüz Kurşun gördüğü korkunç manzaraları anlattı. Kurşun, "Meslek hayatım boyunca birçok hapishaneyi gördük ama bunun gibisini hiç görmemiştik. Oraya sağ girenin canlı çıkmadığı gelen bilgiler arasında. Hatta oraya giderken bize kasap dükkanına mı gidiyorsun dediler. Biz yarım saat kaldık dayanamadık. Burnumuzun direği sızladı başımıza ağrı girdi o görüntüleri çekerken. İki tane de ağrı kesici hap aldım ben. O insanları gerçekten düşünemiyoruz." dedi.
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Sednaya Hapishane’sinde neler yaşandı? Akılalmaz korkunç detaylar: Pres makinesinin arkasındaki yer mutfağa açılıyordu
Korkunç detaylar: Pres makinesinin arkasında...
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