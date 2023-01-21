21 Ocak 2023, Cumartesi
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Seçim tarihi için 14 Mayıs işaret edildi! 6'lı masada cevap bekleyen sorular!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihi için 14 Mayıs’ı işaret etti. Seçim tarihinin belli olmasında sonra aday açıklayacağını belirten 6’lı masadan ise hala bir ses yok. 26 Ocak’ta ise 11. kez toplantı yapılacak. Öte yandan henüz bir aday ismi açıklayamayan altılı masada beş kritik soruya yanıt aranıyor.
6'LI MASADA CEVAP BEKLEYEN SORULAR
1-Aday kim?
2-Aday hangi yöntemle belirlenecek?
3-Anketle belirlenecekse hangi isimler ankette olacak?
4-Genel başkanların tamamı cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak?
5-Cumhurbaşkanı partili mi olacak?