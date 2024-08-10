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Seçilmiş ilk ve tek Cumhurbaşkanı Erdoğan! Türkiye Erdoğan ile demokratik ivme kazandı vesayet odakları yıkıldı

Seçilmiş ilk ve tek Cumhurbaşkanı Erdoğan! Türkiye Erdoğan ile demokratik ivme kazandı vesayet odakları yıkıldı

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.08.2024 12:59
Güncelleme:10.08.2024 13:01
Ağustos ayı Türk siyasi tarihinde dönüm noktalarından biri haline geldi. Farklı yıllarda da olsa AK Parti'nin kuruluşu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı oluşu gibi birçok önemli eşik bu ay içerisinde gerçekleşti. Bu süreçler aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşmesi ve vesayetin yıkılması için önemli ve bir o kadarda kritik süreçlerdi...
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