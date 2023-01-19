Satış ofislerinde Yeni Evim projesi yoğunluğu! Milyonlar satış ofislerine yöneldi

Orta gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapacak olan Yeni Evim konut projesine milyonlarca kişi başvurmak istiyor. Kampanyadan ev almak isteyenler ise satış ofislerinin yolunu tuttu.

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