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Satış ofislerinde Yeni Evim projesi yoğunluğu! Milyonlar satış ofislerine yöneldi

A Haber
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Giriş: 19.01.2023 08:49
Orta gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapacak olan Yeni Evim konut projesine milyonlarca kişi başvurmak istiyor. Kampanyadan ev almak isteyenler ise satış ofislerinin yolunu tuttu.
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Satış ofislerinde "Yeni Evim" yoğunluğu!
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