05 Temmuz 2022, Salı
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Sarıyer Belediyesi çalışanları zam talebiyle grev başlattı
Sarıyer Belediyesi'nde çalışan işçiler, maaşlarına enflasyon oranında zam yapılması talebiyle grev başlattı. DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası öncülüğünde belediye binası önünde toplanan çalışanlar, şarkılar ve türküler eşliğinde halay çekti. Belediye yetkilileri ile yapılan görüşmelerin ardından konuşan Genel İş 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan, zam talebiyle ilgili 6 aydır müzakereleri sürdürdüklerini söyledi.