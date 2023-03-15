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Şanlıurfa'dan korkunç görüntüler! Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül son durumu A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 15.03.2023 10:31
Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın (15 Mart) il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun sağanağın bu gece ve yarın da devam etmesinin beklendiği belirtildi. Bu nedenle il genelinde tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15 Mart Çarşamba ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. Bir kişi ve onlarca aracın sele kapılıp sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı. Şanlıurfa Belediye Başkanı Abidin Beyazgül, son durumu A Haber'de anlattı. Beyazgül, "Vatandaşlarımız trafiğe çıkmasın" uyarısında bulundu ve "Su basan bodrum katlarda ulaşılamayan kişiler var" dedi.
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