Şanlı müdafaanın 107. Yılı… Medine Müdafii Fahrettin Paşa’nın anısında | ANALİZ

Medine Müdafii Ömer Fahrettin Türkkan, yani "Çöl Kaplanı" Fahrettin Paşa 75 yıl önce 22 Kasım'da hayatını kaybetti. Ama sizi 107 yıl öncesine götüreceğiz şimdi... Yedi düvel Osmanlı'nın etrafını sarmıştı. Hedefte ise bu defa tüm İslam aleminin kalbi, Medine vardı. Yani Resulullah'ın manevi huzuru. İngilizlerin karşısına çıkan Osmanlı askerine "Çöl Kaplanı" Fahrettin Paşa komuta edecekti.

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