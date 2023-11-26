26 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Şanlı müdafaanın 107. Yılı… Medine Müdafii Fahrettin Paşa’nın anısında | ANALİZ

Şanlı müdafaanın 107. Yılı… Medine Müdafii Fahrettin Paşa’nın anısında | ANALİZ

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2023 10:33
Medine Müdafii Ömer Fahrettin Türkkan, yani "Çöl Kaplanı" Fahrettin Paşa 75 yıl önce 22 Kasım'da hayatını kaybetti. Ama sizi 107 yıl öncesine götüreceğiz şimdi... Yedi düvel Osmanlı'nın etrafını sarmıştı. Hedefte ise bu defa tüm İslam aleminin kalbi, Medine vardı. Yani Resulullah'ın manevi huzuru. İngilizlerin karşısına çıkan Osmanlı askerine "Çöl Kaplanı" Fahrettin Paşa komuta edecekti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte PKK’nın elindeki ABD silahları
İşte PKK'nın elindeki ABD silahları
Şanlı müdafaanın 107. Yılı...
Şanlı müdafaanın 107. Yılı...
Başkan Erdoğan’dan önemli kabul
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul
Sibergöz 8 operasyonlarında 25 gözaltı!
Sibergöz 8 operasyonlarında 25 gözaltı!
Akşener’den sürpriz karar!
Akşener'den sürpriz karar!
Ateşkeste 2. esir değişimi!
Ateşkeste 2. esir değişimi!
Cemevi Başkanlığı bir yılı geride bıraktı
Cemevi Başkanlığı bir yılı geride bıraktı
İsrail askerinden canlı yayında saldırı!
İsrail askerinden canlı yayında saldırı!
Ak Parti Yerel Seçim çalışmalarını hızlandırdı
Ak Parti Yerel Seçim çalışmalarını hızlandırdı
Binali dedeye verdiği sözü tuttu!
Binali dedeye verdiği sözü tuttu!
CHP’de “Onursal Adıgüzel“ polemiği!
CHP’de “Onursal Adıgüzel“ polemiği!
Osmangazi Türbesi’nden Filistin mesajı!
Osmangazi Türbesi'nden Filistin mesajı!
Daha Fazla Video Göster