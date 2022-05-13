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Sanayide çarklar dönüyor? Mart ayında üretim yıllık yüzde 9,6 arttı

A Haber
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Giriş: 13.05.2022 11:48
Sanayi üretimi, martta aylık bazda yüzde 1,8 düşerken, yıllık bazda yüzde 9,6 artış gösterdi. Rakamlara ne gösteriyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İş adamı Murat Akyüz değerlendirdi.

İş adamı Murat Akyüz'in öne çıkan sözleri:

"Geçtiğimiz yıl oldukça zorlu bir süreçti tüm dünya için. Pandemiye bağlı olan ticari faaliyetler devam etse bile satın alıcıların yüz yüze görüşmelerde halen sorunlar yaşadığı bir dönemden geçiyor. Tüm bunlara rağmen Türkiye elinden geleni yaptı.

Türk sanayicileri ve ihracatçıları oldukça yoğun olarak faaliyetlerine devam etti. Yurt içindeki hareketlenme firmalarımızın üretime ağırlık verdiğini gösteriyor. Yıllık bazda çift hanelerin altına inmememiz gerekiyor."

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