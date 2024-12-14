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Şam’da 12 yıl sonra tarihi an! Çelik: Büyük bir mücadeleye atılmış güçlü bir imza

Şam'da 12 yıl sonra tarihi an! Çelik: Büyük bir mücadeleye atılmış güçlü bir imza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.12.2024 19:06
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı göndere çekilerek 12 yıl aradan sonra elçilik faaliyetleri yeniden başladı. Suriye'de 27 Kasım'da Halep'in batı kırsalında Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışmalara giren muhalifler, 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlamış, ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrilmişti. A Haber mikrofonlarına konuşan Suriyeliler 'Allah'a şükür Türk bayrağı burada. Türkiye'nin olduğu yerde huzur ve güven olur' dedi. Konuya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi.
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