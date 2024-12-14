14 Aralık 2024, Cumartesi
Şam'da 12 yıl sonra tarihi an! Çelik: Büyük bir mücadeleye atılmış güçlü bir imza
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı göndere çekilerek 12 yıl aradan sonra elçilik faaliyetleri yeniden başladı. Suriye'de 27 Kasım'da Halep'in batı kırsalında Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışmalara giren muhalifler, 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlamış, ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrilmişti. A Haber mikrofonlarına konuşan Suriyeliler 'Allah'a şükür Türk bayrağı burada. Türkiye'nin olduğu yerde huzur ve güven olur' dedi. Konuya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi.