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Saldırıların odağındaki mahalle! Gazze'deki Beyt Hanun Mahallesi'nde neredeyse vurulmayan bina yok

A Haber
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Giriş: 30.10.2023 19:14
Katil İsrail'in çocuklara karşı açtığı savaşta Beyt Hanun Mahallesi'ne odaklanılması gerekiyor. Çünkü katil İsrail ordusunun Gazze'de en fazla hedef aldığı yer bu nokta. İsrail ordusunun yoğun hava saldırılarına maruz kalan Beyt Hanun, son günlerde de tank ve obüs atışlarıyla hedef alınıyor. Beyt Hanun'un sınıra yakın kenar kısımlarında neredeyse vurulmayan bina yok. Saldırılar nedeniyle binalarda oluşan ağır hasar İsrail'in Gazze sınırında yer alan Sderot kentinden bile net şekilde görülebiliyor. Ağır yıkımın oluştuğu Beyt Hanun'un kenar kısımları harabeye dönmüş durumda. İsrail ordusu, son günlerde Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarında daha çok iç kesimlere yoğunlaşmış durumda çünkü kenar kısımlarda neredeyse vurulmayan yerin kalmadığı görülüyor.
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