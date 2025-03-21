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Şaibeli diploma skandalında yeni belge! Yatay geçişte evrağında sahtecilik ortaya çıktı

Şaibeli diploma skandalında yeni belge! Yatay geçişte evrağında sahtecilik ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.03.2025 03:25
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şaibeli diploma skandalında yeni belgeler ortaya çıktı. İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçiş başvurusunda Girne Amerikan Üniversitesi'nden başvuru yapmak yerine okumadığı üniversite olan Doğu Akdeniz Üniversitesi üzerinden belge hazırladığı tespit edildi. O belge ilk kez A Haber ekranlarında yayınlanırken Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ve hukukçu avukat Hadi Dündar, Gece Ajansı programında sahte diploma skandalına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Şaibeli diploma skandalında yeni belge! Yatay geçişte evrağında sahtecilik ortaya çıktı
Şaibeli diploma skandalında yeni belge!
Şaibeli diploma skandalında yeni belge!
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