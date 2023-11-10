"Sahte Atatürk" yine köşeyi döndü! Söğüşlemek için 09.05'te yayın açtı! Çok sayıda kişi "Atam" diyerek binlerce lira gönderdi....

Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85. yılında Türkiye'nin 81 ilinde yapılan etkinliklerle anılırken Atatürk'ün ismini kullanarak kendi reklamlarını yapmanın peşine düşen sosyal medya fenomenleri bugün bile gündem oldu. Atatürk'e benzerliğiyle tanınan TikTok fenomeni Serdal Görel, sabah saat 09.05'te açtığı canlı yayın sırasında takipçilerinden yüksek miktarda para topladı. 29 Ekim'de de yaklaşık 1 milyon TL bağış toplayan Görel'in çok sayıda takipçi yorumlarda "Atam" diye seslendi. İşte detaylar...