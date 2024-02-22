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"Şahinler çetesine" yeni operasyon! Çete lideri Hasan Akdeniz yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.02.2024 00:47
"Şahinler grubu" olarak bilinen çeteye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni bir operasyon düzenlendi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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