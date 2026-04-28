Gram altında "bekle-gör" dönemi: Merkez bankaları piyasayı nasıl etkileyecek?

Ortadoğu'da tırmanan gerilim ve küresel ekonomideki belirsizlikler, altın ve petrol fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında piyasalardaki son durumu değerlendirerek yatırımcıları kritik süreçler hakkında uyardı. Merkez bankalarının faiz kararları ve bölgedeki çatışmaların ekonomik yansımalarına dikkat çeken Erdem, gram altındaki düşüşün nedenlerini ve gelecek beklentilerini paylaştı.