Sahibinden satılık belediye! Üsküdar Belediyesi taşınmazları satışa çıkardı

31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP'nin yönetimine geçen Üsküdar Belediyesi, bir ilan sitesinde satışa konulan milyon liralık arsa ve dairelerle gündeme geldi. Eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Sahibinden satılık belediye" diyerek duruma tepki gösterdi.

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