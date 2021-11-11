SAHA EXPO 2021 kapılarını açtı! Milli teknolojik sistemler fuarda sergileniyor

Milli savunma sanayisi tarafından üretilen teknolojik sistemler; SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda sergileniyor. O noktada bulunan A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer konuğu olan TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Milli araçlara milli motor üreten TEİ'nin genel müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, "İHA'lar olan PD170 serisinden bahsetmek istiyorum. Dizel motor serisinden geliştirdik. Daha önce tanıtmıştık şimdi yeni geliştirmeler yaptık. Bazen bize soruyorlar 'Yüzde 100 yerli mi?' diye Bende yüzde 100 yerli olması gerekmiyor. Önemli olan ekonomik olması gerekir. Standart kalemleri buji, enjektör gibi bunlar için ayrı bir üretim tesisi kurmuyoruz. Bunlar herhangi bir ilçede sanayide bulunan parçalar." dedi.

Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, "Stratejik olarak riskli gördüğümüz bazı alt sistemlerini kendimiz üretiyoruz. Mesela pervanenin kalkış hızını ayarlayan sistemi de yerlileştirdik. Stratejik parçalar tek tek yerlileştiriliyor. ANKA için geliştirdik Akıncı'yı ve Aksungur'u uçuruyor. TB3 için ilk teslimatı yaptık. Burada entegrasyonlar devam ediyor. Gökbey'in motorunu yaptık. Bunun içinde çok yüksek teknoloji var ve jet motoru olarak geçiyor." ifadelerini kullandı.

Motorun geçen aralık ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tören ile çalıştırdıkları ifade eden Mahmut Faruk Akşit, "Şu anda olgunlaştırma testleri devam ediyor. Yakıt, yağ ve hava pompalarının içinde yer olan kritik kalemleri yerlileştirdik. Dişli kutu denemelerini tamamıyla başarıyla geçti." diye konuştu.