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31.03.2020

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 214 oldu!

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada bugün 46 kişinin yaşamını yitirdiği vaka sayısının ise 13 bin 531 olduğu kaydedildi. . Sağlık Bakanlığı 31 Mart koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada bugün 46 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı 13 bin 531 oldu.

TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım.

🔍 https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/QvrMR5FKsl

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 31, 2020



Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım." ifadelerine yer verdi.

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