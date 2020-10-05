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Sağlık Bakanlığı 5 Ekim 2020 koronavirüs (Covid-19) vaka ve ölüm sayısını açıkladı

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Giriş: 05.10.2020 19:59
Güncelleme:05.10.2020 20:09
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 5 Ekim 2020 corona virüs (Kovid-19) vaka ve ölüm sayısını açıkladı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 1603 kişiye hastalık tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti. 115 bin 632 Kovid-19 testi yapıldı, 1603 kişiye hastalık tanısı konuldu.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 5 Ekim 2020 koronavirüs (Covid-19) vaka ve ölüm sayısını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 632 Kovid-19 testi yapıldı, 1603 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1412 oldu.

Son 24 saatte 1320 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 286 bin 370'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız." dedi.

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