18 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sağlık Bakanlığı 17 Mart 2021 Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanlığı 17 Mart 2021 Kovid-19 tablosu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.03.2021 00:17
Güncelleme:18.03.2021 00:36
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin 17 Mart 2021 tarihine ait koronavirüs tablosunu (Kovid-19) açıkladı.Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 526 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 167 bin 526 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 73 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 869 oldu.

Son 24 saatte 17 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 752 bin 23'e yükseldi.

Test sayısı 35 milyon 603 bin 28'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 930 bin 554, vefat sayısı 29 bin 696, ağır hasta sayısı 1484 oldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
Çoğu ilimizde vaka artışı görüldü
"Çoğu ilimizde vaka artışı görüldü"
Kabe'ye hakaret davasında ara karar
Kabe'ye hakaret davasında ara karar
“Gümrük” iddiası boşa çıktı
“Gümrük” iddiası boşa çıktı
HDP yorumu! Bir garabet sona erdi!
"HDP" yorumu! "Bir garabet sona erdi!"
HDP için açılan kapatma davasıyla ilgili önemli değerlendirme
HDP için açılan kapatma davasıyla ilgili önemli değerlendirme
HDP'ye kapatma davası
HDP'ye kapatma davası
HDP'ye kapatma davası! Avukat Mehmet Sarı A haber’de değerlendirdi
HDP'ye kapatma davası! Avukat Mehmet Sarı A haber’de değerlendirdi
HDP'ye kapatma davası! Bekir Bozdağ A haber’de değerlendirdi
HDP'ye kapatma davası! Bekir Bozdağ A haber’de değerlendirdi
HDP'li isimlerin PKK'ya yönelik övgü dolu o sözleri! Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz
HDP'li isimlerin PKK'ya yönelik övgü dolu o sözleri! "Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz"
HDP'ye kapatma davası açılmasının gerekçeleri neler? Uzman isimler A Haber ekranlarında yorumladı!
HDP'ye kapatma davası açılmasının gerekçeleri neler? Uzman isimler A Haber ekranlarında yorumladı!
HDP’nin kapatılması ile ilgili süreç nasıl işleyecek?
HDP’nin kapatılması ile ilgili süreç nasıl işleyecek?
Daha Fazla Video Göster