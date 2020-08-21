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Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs paylaşımı: Her şeyden vazgeçecek aşamaya geliyorlar

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Giriş: 21.08.2020 09:26
Güncelleme:21.08.2020 09:41
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının sonuçları açısından en önemli gösterge Ağır Hasta sayısıdır. Ağır Hastalar, bizim farkında bile olmaksızın alıp verdiğimiz nefeslerin biri için, her şeyden vazgeçecek aşamaya geliyorlar. Bu, çoğu hastanın COVID-19’u hafif yaşadığı gerçeğini unutturacak kadar sarsıcıdır." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs vakalarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Salgının sonuçları açısından en önemli gösterge Ağır Hasta sayısıdır. Ağır Hastalar, bizim farkında bile olmaksızın alıp verdiğimiz nefeslerin biri için, her şeyden vazgeçecek aşamaya geliyorlar. Bu, çoğu hastanın COVID-19'u hafif yaşadığı gerçeğini unutturacak kadar sarsıcıdır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs paylaşımı
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