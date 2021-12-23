23 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sağlık Bakanı Koca: Hıfzıssıhha kaldığı yerden yeniden insanlığın hizmetine sunulmak üzere aşı üretecek

Sağlık Bakanı Koca: Hıfzıssıhha kaldığı yerden yeniden insanlığın hizmetine sunulmak üzere aşı üretecek

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.12.2021 19:20
Güncelleme:23.12.2021 19:20
Yerli Covid-19 aşısı Turcovac’ın Acil Kullanım Onayı alması sonrasında üretim tesislerinde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 bin metrekare kapalı alanda inşa edilecek Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi projesi hakkında konuştu. Bakan Koca, “Hıfzıssıhha kaldığı yerden, yeniden insanlığın hizmetine sunulmak üzere aşı üretecek” dedi.

Yerli Covid-19 aşısı Turcovac'ın Acil Kullanım Onayı (AKO) alması sonrasında üretim tesisinde düzenlenen törende konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı üretimi ve geliştirilmesi için kurulacak olan Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi projesi hakkında bilgiler verdi.

Bakan Koca konu hakkında yaptığı değerlendirmede, "Bundan sonraki süreçte özellikle başta bölgemiz olmak üzere insanlığın kullanımına sunmak üzere güçlü dünyanın en büyük, bütün ileri teknolojilerin olduğu, sadece inaktif aşı değil, mRNA aşısı, nazal aşı, protein aşısı, adenovirüs aşısı da dahil olmak üzere bütün aşı teknolojilerinin yer aldığı, hem ar-ge'si ile hem de üretimi ile şimdilik 50 bin metrekare kapalı alana sahip bir merkeze geçiyoruz. Yani Hıfzıssıhha kaldığı yerden yeniden insanlığın hizmetine sunulmak üzere aşı üretmiş olacak. Bu özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm milletimizin başarısı. Büyük bir emek var. Bu aşının 13 basamaktan ve özellikle 400 laboratuvar aşamasından geçerek üretiliyor. Bir basamağında bir tetkikte şüphe olduğunda yeniden başa alınarak bir emek veriliyor. Önemli bir sonucu Cumhurbaşkanımız ile birlikte yaşamış olduk. Bu gurur hepimizin gururu" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte günün Kovid-19 verileri
İşte günün Kovid-19 verileri
Bakan Koca’dan aşı açıklaması
Bakan Koca'dan "aşı" açıklaması
İETT şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekti
İETT şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekti
Erdoğan’dan Yavaşça için başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Yavaşça için başsağlığı mesajı
Başkan Erdoğan, manifesto hatırlatması
Başkan Erdoğan, manifesto hatırlatması
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan Kızılcahamam’da
Başkan Erdoğan Kızılcahamam'da
Gerçeklerin görüntüsü ortaya çıktı
Gerçeklerin görüntüsü ortaya çıktı
Mahkemeden Osman Kavala kararı!
Mahkemeden Osman Kavala kararı!
A Haber TURCOVAC’ın üretildiği merkezde
A Haber TURCOVAC'ın üretildiği merkezde
Kılıçdaroğlu tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu tazminat ödeyecek
Daha Fazla Video Göster