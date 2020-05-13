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Sağlık Bakanı Koca: Çocuklarımız ve gençlerimiz sokaklara kavuşuyor

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13.05.2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son dakika açıklamasında, "Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız" dedi.
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