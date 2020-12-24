Sağlık Bakanı Koca canlı yayında açıkladı: Çin aşısı pazar gecesi yola çıkıyor

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin tarafından üretilen aşının Türkiye'de kullanımına onay verildiğini açıkladı. Pazar gecesi yola çıkacak aşılar, Pazartesi sabahı Türkiye'de olacak. Aşının koruyuculuğunun yüzde 91,25 oranında olduğunu söyleyen Bakan Koca, ''Aşının etkisi 21'inci günden itibaren ortaya çıkıyor. İlk aşamada 9 milyon kişi aşılanacak'' bilgisini verdi. Öte yandan Koca, Alman aşı Biontech'in sözleşmesinde sorun çıktığını ancak bu sorunun kısmen aşıldığını ifadelerine ekleyerek, ''Alman aşısında, Mart sonuna kadar 4,5 milyon, opsiyonel olarak 30 milyon doz için sözleşme bugün yarın imzalanır'' dedi. Mutasyon konusunda gerekli tedbirlerin alındığını ve mutasyonun Eylül ayından beri mevcut olduğunu da belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Koca'nın konuşmalarından öne çıkanlar:

''Salgında alışkanlıklarımız değişti, tüm hayatımızda yenilikler oldu. Sancılı olduğunun farkındayım. Bu yıl, tüm dünyanın ortak amaç uğruna mücadele ettiği ancak henüz sonuca ulaşmadan sonlanan bir yıl olarak tarihe geçecektir. İngiltere kontrolsüz vaka artışını virüsün mutasyonu ile açıklamaya çalışmaktadır.

Sıkı tedbirler sonucunda, İstanbul'da vaka sayasında önemli oranda düşüş kaydedilirken, bu durum poliklinik başvurularına yüzde 50, hastane yatışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına yüzde 25 olarak yansıdı.

''MUTASYON EYLÜL AYINDAN BERİ MEVCUT''

Biz de mutasyon konusunda gerekli tedbirleri vakit geçirmeden uyguladık. Mutasyonlarla ilgili takibimiz hep sürdü. Bilinmelidir ki bu mutasyon Eylül ayından beri mevcut.

ÇİN AŞISI NE ZAMAN GELİYOR?

Aşıda Faz-3 çalışmaları başarıyla sürüyor. ABilim Kurulunun değerlendirmeleriyle aşının ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden emin olduk.

''AŞI 21.GÜNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLUYOR''

Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz. Çin'den aşı pazar gecesi yola çıkıyor. Erken dönemde aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında, bu giderek daha artmış olacak. Aşının etkisi 21'inci günden itibaren ortaya çıkıyor. İlk aşamada 9 milyon kişi aşılanacak. Günde 1,5-2 milyon kişi aşılanabilir.

Sağlık çalışanlarından başlamak üzere ocak-şubat-mart, en geç nisan olmak üzere, ilk 2 hatta 3. aşamadaki kişileri aşılamayı hedefliyoruz.

Alman aşısında sözleşmede sorun çıktı. Biontech, aşısının üretimiyle ilgili sorun olursa sorumluluk kabul etmek istemedi. Bu sorun kısmen aşıldı. Alman aşısında, Mart sonuna kadar 4,5 milyon, opsiyonel olarak 30 milyon doz için sözleşme bugün yarın imzalanır.