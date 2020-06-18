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Sağlık Bakanı Koca 18 Haziran koronavirüs verilerini açıkladı! Ölü sayısı yükseliyor |Video

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Giriş: 18.06.2020 20:46
Güncelleme:19.06.2020 14:07
Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada hesabı üzerinden 18 Haziran Perşembe gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı. Dün 19 olan hayatını kaybeden kişi sayısı bugün 21'e yükseldi. 48.412 kişiye test yapıldı bu kişilerden 1.304 kişide pozitif vakaya rastlandı. İyileşen sayısı ise son 3 günlük verilerin en yükseğine ulaşarak 1.382 oldu. Türkiye'de 18 Haziran Perşembe günü itibariyle toplam görülen vaka sayısı 184.031 olurken, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 4.882'e yükseldi.

Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada hesabı üzerinden 18 Haziran Perşembe gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı. Dün 19 olan hayatını kaybeden kişi sayısı bugün 21'e yükseldi. 48.412 kişiye test yapıldı bu kişilerden 1.304 kişide pozitif vakaya rastlandı. İyileşen sayısı ise son 3 günlük verilerin en yükseğine ulaşarak 1.382 oldu.

Türkiye'de 18 Haziran Perşembe günü itibariyle toplam görülen vaka sayısı 184.031 olurken, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 4.882'e yükseldi.

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