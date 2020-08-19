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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt: Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım

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Giriş: 19.08.2020 20:57
Güncelleme:19.08.2020 21:04
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 tanı kitlerinin pahalı alındığı iddiasına yanıt verdi. Koca, “Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım. Sağlık Bakanlığı yurt dışından alınan 8,75 dolarlık kit dışında, DMO'nun yaptığı ihalede ortaya çıkan 9,8 liranın üzerinde bir fiyat uygulaması yapmamıştır" dedi.
Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım
"Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım"
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